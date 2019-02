⚡️ Soldes 2019 : Trottinette électrique Xiaomi Ninebot Segway ES2 à 354€ au lieu de 480,37€ avec le code GBB5ES2FR

Roulez jeunesse (et les moins jeunes aussi) !

La trottinette est équipée d'un moteur puissant de 700W et peut grimper à une vitesse maximale de 25 km/h. Elle possède une batterie Li-ion 5,2Ah qui peut tenir sur 25 km. Elle est résistante grâce à son alliage en aluminium et peut être facilement pliée. La trottinette peut supporter une charge maximale de 100 kg et peut ainsi convenir aux enfants comme aux adultes. GearBest propose la livraison gratuite en France. Attention tout de même, il vous faudra compter entre 50 et 60 jours pour recevoir votre commande à domicile. Pour profiter de la réduction, entrez le code qui va suivre au moment de valider votre panier :