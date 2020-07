Peugeot lance six nouveaux vélos de trekking électriques à moteur Bosch

Le modèle eT01 Crossover D10, lui aussi proposant un cadre « Sport » ou « Mixte », se veut plus polyvalent, et dispose d'un moteur Bosch Performance CX. Son couple de 63 Nm distille une puissance instantanée, et on retrouve ici une batterie de 500 Wh, le tout garantissant toutefois la même autonomie de 110 kilomètres. Son prix : 3 299 euros .