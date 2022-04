Ce vélo électrique en bois a de l'allure... et le prix qui va avec

Il n'y a pas beaucoup d'informations techniques sur ce vélo, par ailleurs très joli. On sait qu'il possède 11 vitesses et a une autonomie d'environ 149 kilomètres après 4 heures de charge, ce qui est parfaitement suffisant pour une utilisation en ville. Vous le savez et nous allons le répéter, l'Elettrico n'est absolument pas pour tout le monde, puisque son prix de vente est d'environ 9 400 euros.