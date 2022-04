Le constructeur de la Mini Cooper se lance dans les vélos électriques

Les modèles CS-IE, CR-7E, CL-7E et CG-7E présentent les mêmes particularités. Leur moteur et la batterie de 173 Wh sont placés à l'arrière du vélo, au niveau de la roue, et chacun est équipé du système KERS (Kinetic Energy Recovery System). Celui-ci fait gagner un peu d'autonomie, car il permet la recharge de la batterie en pédalant ou dans une descente.