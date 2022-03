Ampler lance trois nouveaux vélos électriques avec GPS intégré

La nouveauté intéressante dans cette deuxième génération est probablement l'ajout d'un GPS intégré à ces modèles, apportant de nombreuses fonctionnalités et informations. Selon l'entreprise, « tous les nouveaux e-bikes d'Ampler viennent avec une fonctionnalité GPS intégrée qui permet aux utilisateurs de localiser et d'accéder à distance à leur vélo à tout moment ». Il est possible d'utiliser les vélos sans smartphone mais passer par l'appli maison a ses avantages : avoir des statistiques, plus de fonctionnalités de contrôles et de sécurité, comme verrouiller le bouton de marche du moteur pour éviter une utilisation non voulue.