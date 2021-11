Intersport présente ses Nakamura E-Crossover 2022, une sérieuse montée en gamme

Si vous connaissez les vélos électriques Intersport, vous les reconnaîtrez autant que vous serez étonnés de leur évolution. On passe les stickers bariolés et le gros « Nakamura » sur le cadre, le style des E-Crossover est proche des E-Fit qu’ils remplacent. La grosse évolution est la batterie amovible qui ne déborde plus du cadre et fait plus sérieux, alors que la suspension à amortissement demeure.