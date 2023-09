La nouvelle MINI Cooper électrique se dévoile, et son autonomie va peut-être vous convaincre

Concernant les finitions justement, il y a quatre niveaux différents. Celle de base est la finition Essential. Une finition Classic apporte surtout des modifications au niveau de l’habitacle ; à l’inverse, la finition Favoured met l’accent sur les éléments extérieurs, notamment l’accès au toit Multitone (une combinaison de trois couleurs différentes). Enfin, ceux qui souhaitent un look sportif opteront pour la finition John Cooper Works (contour de calandre avant et logo noir brillant, toit Chili Red et bandes de capot HCW rouges ou noires).