La MINI Concept Aceman électrique se dévoile et fait sensation

Pour ce qui est des lignes extérieures, la MINI Aceman se veut comme un crossover à mi-chemin entre la One et la Countryman. Pas de quoi choquer au premier abord donc, même si la pureté des lignes couplée aux multiples éclairages LED et la finition British Green Racing ne sont pas sans rappeler un certain côté « gros jouet » finalement recherché par la firme. Voilà une introduction idéale à sa présentation, intervenant dès le 23 août prochain lors du Gamescom de Cologne (Allemagne), un évènement dédié au cosplay et aux jeux vidéo.

La filiation britannique n'est, par ailleurs, jamais loin, puisque les motifs du drapeau du Royaume-Uni, l'Union Jack, se retrouvent aussi bien sur la calandre, les feux arrières, que le toit à l'extérieur, et en projection dans l'habitacle. Pas idéal pour arpenter les abords du Stade de France lors du prochain « Crunch » (France-Angleterre), mais un charme certain pour ce véhicule tout électrique, dont les versions futures ne seront pas commercialisées avant, au moins, un an et demi. Pour l'heure, l'Aceman est dessinée en Europe, et fabriquée en Chine.