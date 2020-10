Insolite : au Royaume-Uni, près de 16 000 cas COVID non déclarés à cause d'un vieux fichier Excel

Les développeurs ont regroupé les données des laboratoires au sein d'un fichier originellement créé par une ancienne version du tableur Microsoft Excel. Ce dernier ne pouvait gérer que 65 536 lignes par feuille de calcul…

Aussi, en important un très large nombre de données, les lignes venant après la 65 536e position sont tout simplement ignorées... Tout comme les informations qu'elles sont censées contenir. Et c'est précisément ce qui est arrivé.

Dans sa communication officielle, le gouvernement britannique explique avoir repéré 50 786 cas positifs entre le 25 septembre et le 2 octobre, avec toutefois 15 841 cas non rapportés « à cause d'une erreur technique ».