Mickey et ses amis n'iront pas dans le metaverse finalement

On apprend aujourd'hui que Disney, sous la houlette de son nouveau CEO, Bob Iger, vient de fermer la division consacrée au metaverse. Cette dernière comptait une cinquantaine de salariés, qui ont été licenciés. Son directeur, Mike White, reste lui dans l'entreprise à un poste encore inconnu.

Cette annonce intervient alors que Meta vient d'annoncer un revirement stratégique et une mise en pause des investissements liés au metaverse, pour se concentrer sur des activités plus profitables, et notamment l'intelligence artificielle.

Bob Iger met ici un terme à l'expérimentation lancée par son prédécesseur, Bob Chapek, qui visait à utiliser les personnages et les juteuses licences Disney afin de créer des expériences dans le metaverse.

Disney a aussi mis fin au projet lancé par l'ancien CEO de programme de fidélité calqué sur ce que propose Amazon avec Amazon Prime. L'idée était de proposer un abonnement aux fans les plus fidèles de la marque pour leur proposer des réductions dans les parcs d'attraction ou du merchandising exclusif. Cette idée restera finalement dans les cartons.