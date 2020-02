Gmail va améliorer sa recherche avec de nouveaux filtres

© Google

Source : TechCrunch

Avez-vous déjà essayé d'effectuer une recherche avancée de mails dans Gmail ? À vrai dire, peu d'utilisateurs y ont recours, tant le service proposé paraît inadapté et peu moderne. Dans un billet de blog , Google le reconnaît d'ailleurs bien volontiers : «».Car jusqu'à présent, la recherche avancée est accessible de deux façons. Soit en tapant directement des termes tels que « from:mail@entreprise.com », soit en déroulant la liste des critères possibles (cf. screenshot ci-dessous). Rien de très engageant donc, et, par conséquent, une fonctionnalité qui ne rencontre pas un franc succès.Mais Google a décidé d'agir et d'introduire un nouveau système, reposant sur des « puces de recherche ». Des boutons supplémentaires vont ainsi faire leur apparition sous la barre de recherche (cf. image ci-dessus), pour permettre aux utilisateurs de filtrer aisément le contenu de leur boîte mail. En cliquant dessus, il sera alors possible de n'afficher que les messages d'un expéditeur donné, d'exclure les mises à jour du calendrier, de ne consulter que les courriers comprenant une pièce jointe, etc.Bien sûr, ces différents filtres sont cumulables. L'idée est de pouvoir effectuer des recherches précises, permettant de retrouver, en quelques clics, le contenu désiré.La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement, depuis le 19 février 2020. Pour l'heure, elle ne s'adresse qu'aux utilisateurs de G Suite, la panoplie d'outils Google dédiée aux professionnels. Cependant, l'entreprise a confirmé avoir l'intention de la rendre ensuite accessible au plus grand nombre. Aucune date n'est pour l'heure arrêtée, mais ce déploiement complet devrait intervenir peu de temps après la fin de la mise à jour G Suite, qui devrait prendre 15 jours.