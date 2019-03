Le mode confidentiel de Gmail bientôt dispo pour les utilisateurs de la G Suite

Gmail supprimera les e-mails sur les boites de réception des expéditeurs

Une fonction imparfaite mais utile dans de nombreux cas



Source : 9to5Google

Les utilisateurs de lavont prochainement avoir accès à une nouvelle fonctionnalité pourles e-mails les plus sensibles qu'ils pourraient envoyer.Gmail va intégrer des, accessibles depuis la boite d'édition d'un nouvel e-mail sous la forme d'une icône en forme de cadenas. Il est possible pour l'expéditeur de définir, avant l'envoi, une, jusqu'à 5 jours au maximum.Une autre fonctionnalité permet d'exiger du destinataire la saisie d'unenvoyé par SMS avant l'ouverture du mail et des pièces jointes incluses. Par défaut, les options de transfert, de copie, d'impression ou de téléchargement d'un message sont désactivées.Google a également mis à jour, sa solution d'archivage et de conservation sécurisée des e-mails, pour prendre en compte ses nouveaux e-mails confidentiels. Malgré l'effacement programmé, une copie sera réalisée sur l'espace personnel de l'utilisateur.En dépit de toutes ces nouvelles protections, ce mode « confidentiel » n'est pas parfait pour autant. Il n'empêchera pas un lecteur d'en faire une copie d'écran avant l'expiration et la suppression automatique du mail. Mais cela reste un bon premier point pour les clients professionnels qui pourront limiter les risques de vols d'informations sensibles sur leurs entreprises.Les abonnés à G Suite peuvent en bénéficierdans une version bêta, accessible en l'activant dans les réglages utilisateurs de leur compte G Suite.