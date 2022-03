Mazda dévoile son CX-60 hybride rechargeable en détail

Mazda annonce cette semaine le lancement en Europe du nouveau fleuron de sa gamme, incarné par le SUV CX-60 PHEV. Selon le constructeur, il s'agit du modèle « le plus important lancé par la marque depuis plus d'une décennie, qui se veut la synthèse de tout ce qui a fait l’ADN du constructeur au cours des cent dernières années ».

Le fabricant revendique un SUV qui mélange beauté et dynamisme, avec les dernières évolutions du style Kodo et les préceptes du Kaichou, qui associe différentes matières et textures telles que le bois d’érable, le cuir nappa, les textiles japonais de confection exclusive et les détails chromés. Les concepteurs se sont aussi inspirés du Musubu, soit l’art japonais de nouer les textiles entre eux, pour réaliser les surpiqûres spécifiques de la planche de bord.