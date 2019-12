LDLC dévoile un nouveau clavier solaire ultra-fin (et sans fil)

LDLC

Lire aussi :

Clavier bureautique : Le comparatif des meilleurs modèles en 2019

Un nouveau clavier photosensible

Source : LDLC

Destiné à celles et ceux qui recherchent un clavier de type ultra-slim, en vue d'un usage bureautique, ce nouveau SWL10 signé LDLC est un clavier sans-fil, disponible en version française (AZERTY), et capable de se recharger grâce à la lumière, qu'elle soit solaire ou artificielle.Inutile donc de se préoccuper du niveau des «», puisque le clavier embarque un tandem de batteries (600 mAh) qui vont se recharger automatiquement, sans la moindre intervention de la part de l'utilisateur. L'énergie nécessaire est collectée par les différents capteurs présents sur la partie supérieure du clavier.Le SWL10 opte pour des touches à mécanismes de type « ciseaux », et affiche un prix de 49,94 euros.