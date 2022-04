Test Corsair K70 RGB PRO : le clavier parfait au prix frappé ?

La technologie Corsair AXON est plus discutable. Sur le principe, il s’agit de rendre le clavier encore plus réactif en augmentant le nombre de données traitées à la seconde. Corsair parle ici d’un taux d’interrogation de 8 MHz, soit quatre fois plus que les meilleurs concurrents et huit fois plus que les claviers traditionnels. Problème, si des joueurs pros y trouveront peut-être un avantage – on parle de fractions de millisecondes –, nous avons été bien en peine de constater une franche différence.