Mountain s’avance sur le terrain d’Elgato avec ses DisplayPad et MacroPad

Les deux keypads ont pour particularité de pouvoir être montés facilement sur les claviers Everest de Mountain, il suffit de les clipser, comme c’est déjà le cas du dock multimédia proposés avec l’Everest Max. Un câble USB-C est toutefois nécessaire, et fournit, pour alimenter les keypads. Un support avec une large base antidérapante est également fourni pour apporter plus de flexibilité à l’usage, ou plus simplement pour ceux qui souhaitent une installation standalone sans forcément avoir recours à un clavier Everest.



L’offre de Moutain se distingue également par son logiciel Base Camp. Le constructeur y permet notamment l’intégration d’une multitude de commandes pour Twitch, OBS Studio, Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere), ou encore DaVinci Resolve.