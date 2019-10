Tokyo Motor Show : La Honda Jazz hybride se dévoile

Camille Pinet

La Honda Jazz hybride est sans doute la nouveauté qui concerne le plus le marché européen au Salon de Tokyo. Plus régional qu'international, l'événement est en effet largement tourné vers le marché intérieur, et les marques étrangères y sont rares : seuls Renault, Alpine et Mercedes avaient fait le déplacement. D'ailleurs, la Jazz y porte là-bas son nom de scène japonais, « Fit » mais il s'agit ben du modèle qui sera vendu en Europe.Toujours fidèle à la formule du monospace citadin, la Honda Jazz adopte un style beaucoup plus consensuel que la génération précédente. Certains lui trouvent un air de famille avec le C4 Picasso à l'avant, tandis que la partie arrière n'est pas sans évoquer l'Opel Crossland X. Elle joue sur la personnalisation avec pas moins de cinq finitions, dont il reste à savoir si elles seront toutes proposées en Europe.Quoiqu'il en soit, Honda avait mis les petits plats dans les grands, en les alignant toutes à Tokyo, depuis l'entrée de gamme Basic jusqu'à la Luxe en passant par la Crosstar aux airs de petit SUV.Fidèle au culte du secret typique des constructeurs japonais, Honda se refuse pour l'instant à dévoiler les caractéristiques techniques de son nouveau modèle. On sait simplement qu'elle ne sera commercialisée en Europe qu'en version hybride non rechargeable. Il ne s'agit pas d'une première puisque la devancière du modèle actuelle pouvait déjà être équipée de cette motorisation.Le constructeur annonce un système similaire à celui du CR-V, qui repose sur une transmission épicycloïdale et deux moteurs électriques. Rappelons qu'il n'est pas ici question de rouler plus de quelques kilomètres en mode tout électrique : le but est de diminuer avant tout la consommation du moteur thermique, particulièrement en ville.Difficilement accessible au Salon, l'habitacle de la Jazz se caractérise comme auparavant par son habitabilité. Il conserve le système des sièges « magiques » à l'arrière dont les assises se replient en portefeuille. On remarque également l'arrivée d'une instrumentation numérique, tandis que l'auto aura droit au Wifi à bord et à la compatibilité Apple Play et Android Auto sans fil.Il faudra attendre mi 2020 pour la commercialisation de cette auto, qui s'inscrit dans la stratégie de Honda. Après avoir longtemps hésité et perdu son avance technologique sur le sujet, le constructeur japonais entend en effet électrifier toute sa gamme européenne.