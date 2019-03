Salon Auto de Genève : Un prototype de pneus conçus... pour des voitures volantes

© Goodyear

Une roue-hélice hybride

Un pneu intelligent et autonome

Salon automobile 2019 de Genève



Les salons automobiles tels que celui de Genève sont l'occasion de présenter toutes sortes de « concepts cars ». Mais pour, fabricant américain de pneus, il s'agit d'une opportunité de faire la démonstration de son nouveau « concept tire ».Le prototype, nommé, constitue un deux-en-un à l'allure futuriste. Et pour cause : le pneu est prévu pour équiper des! Il serait ainsi capable d'assumer son rôle traditionnel dans la conduite sur route, mais aussi de pivoter pour se comporter comme une hélice. Le véhicule pourvu de quatre pneus Aero se transformerait alors en engin volant, à l'aide d'une propulsion magnétique.En réalité, le mot « pneu » n'est certainement pas le plus approprié pour le nouveau concept de Goodyear. Car le prototype repose justement sur une structure non pneumatique, sans air. Le caoutchouc entourant les pales serait en effet solide, possédant à la fois la faculté de supporter le poids de la voiture et de résister aux vitesses élevées de rotation, nécessaires à l'envol.Par ailleurs, Aero s'appuie sur un système de capteurs à fibre optique et d'. Le but de cette architecture est de surveiller étroitement l'état du pneu et d'identifier d'éventuels problèmes avant qu'ils ne surviennent. Il ne s'agirait pas de faire face à une malencontreuse panne en plein survol d'un embouteillage...Bien sûr, Aero ne représente pour l'instant qu'une vision du futur, et il est trop tôt pour affirmer qu'il équipera effectivement une voiture un jour. Néanmoins, Goodyear a indiqué travailler véritablement sur certaines de ses caractéristiques, comme la structure non pneumatique ou le système d'IA et de capteurs.