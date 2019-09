Mercedes dévoile un concept-car reprenant un modèle de 1901

© Daimler

Mercedes a pourtant dévoilé unprenant le contre-pied de cette définition : la Vision Mercedes Simplex s'inspire en effet directement d'un modèle sorti en 1901. Le site du groupe Daimler présente le véhicule comme une reprise de la «». Cette voiture, c'est la Mercedes 35 PS (plus connue sous le nom «» en France) un véhicule qui a participé à une course automobile à l'été 1901, et a été retenu comme étant la première voiture de course de l'histoire. «».Si l'on excepte l'hommage rendu, les équipements de la Vision Simplex, eux, sont tout ce qu'il y a de plus moderne. La calandre abrite un écran 3D qui peut, soit afficher le logo de la marque, soit des informations sur l'état du véhicule. Ce sont davantage le design et le profil minimalistes qui collent aux véhicules du début du siècle dernier. Les informations propres à la conduite telles que la vitesse sont affichées par projection.Bien entendu, il s'agit uniquement d'unet la Simplex a peu de chances d'être produite en série. Le véhicule ne dispose même pas, a priori, des équipements de sécurité nécessaires pour répondre aux normes. Néanmoins divers aspects de ce véhicule concept pourront constituer une source d'inspiration pour les futures voitures de la firme.