Des caméras vont être testées à la place des rétroviseurs aux États-Unis

Une demande de l'industrie automobile américaine

Des écrans tactiles permettant une meilleure visibilité

Source : Autoblog.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), une agence fédérale des États-Unis chargée de la sécurité routière, a annoncé la mise à l'essai de caméras à la place de rétroviseurs dans certaines voitures.Dans un communiqué diffusé à l'agence de presse Reuters ce mardi 27 août , la NHTSA explique vouloir examiner le «» des conducteurs lorsqu'ils auront à effectuer des «» en utilisant à la fois cette technologie de rétro-caméras et de rétroviseurs traditionnels.L'agence souhaite réaliser une série d'essais sur les véhicules de tourisme avant de passer à de plus gros engins. Cette annonce, qui n'a pas été accompagnée de plus de précisions en terme de mise en œuvre, répond à une demande de l'industrie automobile américaine. Dès 2014, l'Auto Alliance - un groupe de constructeurs représentant General Motors, Volkswagen ou encore Toyota - ainsi que Tesla avaient déjà lancé une pétition pour l'utilisation de rétro-caméras à la place de rétroviseurs traditionnels.Il se trouve que plusieurs pays, comme le Japon et certains pays européens, autorisent déjà l'utilisation de caméras. Les constructeurs automobiles américains sont déjà familiers de cette technologie, notamment dans l'ajout de caméras avant et arrière pour faciliter les manœuvres de stationnement, mais également dans l'utilisation de caméras latérales pour offrir une meilleure visibilité, sans l'aide des miroirs habituels.Comment ça fonctionne ? L'E-Tron de Audi est par exemple équipée de deux caméras OLED remplaçant les rétroviseurs extérieurs. Les images captées sont retransmises directement sur deux écrans OLED tactiles installés sur la contre-porte du conducteur, lui permettant d'ajuster les réglages à sa guise et de bouger la caméra selon ses besoins.Toyota commercialise également sa Lexus ES au Japon avec des caméras similaires, tandis que Tesla affirme que ses Model S, Model X et Model 3 sont équipées de 8 caméras, permettant une « visibilité à 360 degrés autour des véhicules » malgré la présence de rétroviseurs traditionnels.