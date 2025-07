Silencieuse, agile et écoresponsable, la moto électrique titille de plus en plus la curiosité d’adeptes en quête de mobilité moderne et pratique. Sa conduite intuitive et l’absence de nuisances sonores en font un choix séduisant, notamment en milieu urbain. Pourtant, malgré ses nombreux atouts, l’enthousiasme est souvent freiné par des prix encore trop élevés (et/ou par une autonomie limitée), qui limitent son accès au grand public.