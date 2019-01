Le péage autoroutier sans barrière arrive en France

Identification automatique et paiement en ligne

Désengorger le trafic

Source : FrenchWeb

La société Sanef, en charge des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, a annoncé la mise en œuvre d'un test de, prévu pour début février. Il aura lieu au niveau de l'échangeur de Boulay-Moselle, à la sortie 38 de l'autoroute A4.Le nouveau péage s'affranchit donc de barrière, en la remplaçant par un système composé de caméras et de capteurs capables d'identifier les véhicules empruntant le passage. De cette façon, les conducteurs pourront franchir la zone sans s'arrêter... mais pas sans payer.En effet, les propriétaires des voitures repérées par les caméras auront ensuitepour s'acquitter de la somme due, en l'occurrence, 1,30 euro à cet endroit. Ils pourront, ou via une borne de paiement à proximité du péage (ce qui, dans ce cas, les oblige finalement à s'arrêter). Si le montant n'est pas réglé dans les dix jours, le contrevenant s'expose à une. Vu la somme initiale, les automobilistes auront donc tout intérêt à se mettre un rappel, ou à se procurer un pass d'abonnement.Le but de ce nouveau dispositif est de fluidifier le trafic sur un tronçon souvent sujet aux bouchons, avant d'envisager un déploiement plus large, à commencer par les autoroutes A13 et A14 entre Paris et la Normandie. D'après la Sanef, une telle mise en place permettrait d'économiser 10 millions de litres de carburant, grâce à la suppression des embouteillages.Le nouveau système pourrait entraîner une diminution du nombre d'agents de péage. Mais d'après la société, le dispositif engendrerait également de nouveaux besoins, et donc de nouveaux recrutements. Il ne resterait donc plus qu'à lever les dernières barrières à son déploiement dans toute la France.