Nissan présente Invisible-to-Visible : le tableau de bord augmenté et 360°

Une personne réelle ou fictive interagira avec vous tout au long de votre trajet

Le concept sera applicable aux voitures en conduite manuelle comme autonome

Source : TechRadar.

Et c'est par le biais de son écran de voiture « Invisible à visible » que le constructeur automobile va pouvoir prédire et vous informer en temps réel tout incident ou modification de votre itinéraire.Dans un souci d'accessibilité, vous pourrez paramétrer un avatar qui vous communiquera les informations. Il peut s'agir d'un personnage fictif ou d'un ami, d'un proche ou de n'importe quelle personne. Cet avatar apparaîtra dans la voiture et pourra interagir avec vous de manière humaine, avec l'aide de la synthèse vocale.Cet échange avec l'avatar sera rendu possible grâce à la récolte de données locales issues des capteurs de la voiture et d'informations générales sur la circulation.Si I2V (« Invisible-to-Visible ») se veut être un véritable assistant de conduite, il devrait aussi être un moyen de se faire conduire agréablement. En effet, supposons que vous soyez à bord d'un véhicule autonome et qu'il pleuve à l'extérieur : l'écran de bord I2V pourra vous montrer à quoi ressemble ce paysage pluvieux par temps ensoleillé.Dans le cas où vous êtes le conducteur, oubliez les photographies ensoleillées. L'interface s'attardera à vous fournir des informations sur votre temps de trajet et tout élément pouvant perturber votre itinéraire ou votre temps de voyage. Fini aussi votre bon vieux GPS : vous pourrez vous faire conseiller par un chauffeur professionnel. Il apparaîtra comme une voiture virtuelle dans votre champ de vision, vous pourrez le suivre et il vous délivrera de précieux conseils pour améliorer votre conduite.