IA : la fausse interview de Schumacher fait un scandale... et un licenciement

Il y a quelques jours, le magazine allemand Die Atkuelle proposait une interview exclusive de Michael Schumacher. Un scoop énorme pour l'hebdomadaire, qui s'offrait alors l'une des interviews les plus attendues de ces dernières années. Depuis la fin de l'année 2013 et son accident de ski, Michael Schumacher n'a plus jamais été vu en public, et n'a plus accordé la moindre interview ni la moindre photo.