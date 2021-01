Fisker dévoile le design radical de son pick-up électrique, concurrent du Cybertruck de Tesla

C’est ainsi qu’Henrik Fisker a décrit le futur pick-up de Fisker ! Et il promet un look encore plus radical pour la version de production que ce rendu 3D qui arbore déjà un aileron à l’arrière de la double cabine et des feux arrière effilés.

Le monde de l’électrique ouvre la porte à un design plus audacieux, plus radical que ce que proposent les sages constructeurs traditionnels. Le deuxième véhicule de Fisker viendra affronter le Cybertruck de Tesla mais également le Rivian R1T, qui devra lui aussi faire ses preuves.