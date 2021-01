Bosch fait volte-face et plaide maintenant contre la voiture électrique

En 2018, Bosch annonce ne plus vouloir suivre ce plan et se désengage de cette filière en prétextant que l’investissement était trop risqué. Cependant, la société continue ses investissements dans la recherche et le développement autour de la technologie électrique, notamment sur les moteurs.

Et voilà que, quelques jours après le président de Toyota, Bosch, par le l’intermédiaire de son président, Franz Fehrenbach, incite les constructeurs automobiles à lutter contre la volonté des gouvernements à faire disparaître au plus vite les motorisations thermiques au profit de la voiture électrique.

Fehrenbach reproche principalement l’usage d’énergie non renouvelable, et donc polluante, pour produire de l’électricité nécessaire à la fabrication des batteries, notamment en Asie, où certaines centrales électriques fonctionnent encore au charbon. Il met également en avant que l’Allemagne aurait besoin d’un million de bornes supplémentaires pour affronter cette transition. Ceci représente pourtant un marché juteux pour Bosch, qui est également fabricant de bornes de recharge.