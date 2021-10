Ford étudie votre activité cérébrale pour éviter les accidents

Les statistiques de la prévention routière sont très éloquentes : la fatigue au volant est responsable d’un cinquième des accidents de la route, et nombreux sont les automobilistes qui ne respectent pas la règle de la pause toutes les deux heures pendant les longs trajets. Les nouvelles technologies cherchent à rendre la route plus sûre, non plus en gérant l’impact des accidents, mais en les évitant au maximum.