Le SUV Mitsubishi Outlander domine les ventes de véhicules hybrides en Europe

Si Mitsubishi a décidé de suspendre les exportations vers l’Europe dès la rentrée prochaine, l’Outlander à motorisation hybride s’est déjà bien vendu. Rien qu’au Royaume-Uni, 51 667 exemplaires ont trouvé preneur, soit le double du numéro 2 du classement.

Le directeur général de Mitsubishi UK, David Rodriguez, a commenté la performance : « La popularité durable du Mitsubishi Outlander PHEV n'est pas seulement due à sa technologie, sa fiabilité et son raffinement de conduite, le service et l'assistance exceptionnels fournis par notre réseau de concessionnaires sont la clé de son succès depuis le premier jour. 2020 a été une année difficile pour tout le monde, nos clients, nos concessionnaires et tout le monde ici chez Colt Car Company ».

Une nouvelle version de l’Outlander doit arriver l’année prochaine, enrichie de nombreuses améliorations dont un nouveau bloc moteur hybride doté d’une plus grande autonomie électrique.