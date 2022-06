Bien identifier un ancien débris de mission vers Venus, un défi ?

Il est possible d'observer ces débris. Avec un télescope équipé d'un pointage automatisé, voire d'un suivi programmable avec une grande vitesse, un satellite peut être photographié plusieurs fois à chaque passage dans le ciel du couchant ou du levant (c'est le moment où ils reflètent la lumière du Soleil). Plus il y a de clichés, plus il devient possible de faire de la superposition d'images, ce qui en améliore la résolution, et surtout, réduit le bruit et les déformations atmosphériques. Pour un objet aussi petit que Cosmos-482, il est quasiment impossible pour des amateurs (dont tout de même certains sont équipés de télescopes qui font près d'un mètre de diamètre) de connaître sa taille exacte… Mais il est possible de la contraindre. Ils savent donc que l'objet est petit, moins de 1 m 50 de diamètre, et probablement encore peint en blanc, ce qui est tout à fait cohérent avec le module de rentrée. D'autre part, il ne tourne pas sur lui-même, ce qui génèrerait des variations de la réflectivité lors des observations.