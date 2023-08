Une cyberattaque contre des télescopes américains perturbe plusieurs semaines d'observation du ciel

La nature de la cyberattaque en elle-même n'a pas été précisée. Phishing, ransomware comme ceux qui touchent de plus en plus d'institutions, attaque d'un réseau organisé ? Le NOIRLab n'a rien laissé fuiter et travaille avec les autorités pour que cette situation ne se reproduise pas. Il est déjà question de renforcer les moyens et les formations à la cybersécurité, dans un domaine qui jusqu'ici n'avait pas été particulièrement ciblé, et qui a tout fait pour être, tout au contraire, une plateforme la plus ouverte possible sur le monde universitaire et collaboratif.

L'attaque a tout de même laissé perplexes une partie des experts, qui pensent que les hackers ont ciblé ces serveurs et ces installations sans même réaliser qu'il s'agissait d'un réseau de télescopes de premier plan.