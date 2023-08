La Nuit des étoiles 2023 est arrivée : comment en profiter ?

Les nuits les plus propices de 2023 pour observer les Perséides sont celles des 11, 12 et 13 août. C'est donc l'occasion rêvée pour profiter du week-end et d'une douce soirée d'été pour aller vous installer confortablement avec une vue sur le ciel de nuit. Vos trois ennemis seront les nuages, les moustiques et le torticolis, mais quand même, c'est un spectacle qui en vaut la peine si les conditions sont réunies.

Pour disposer de meilleures conditions de luminosité, éloignez-vous si possible des grandes agglomérations qui génèrent un halo de lumière pouvant vous masquer la vue de nombreuses étoiles, voire celle de la Voie lactée. Gare toutefois, petits farceurs, on voit moins bien les étoiles en forêt.