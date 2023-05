Dîner depuis la stratosphère ? Ce sera bientôt possible, mais ça va être lunaire

« Zephalto offre une expérience unique à ses voyageurs dans des conditions de confort et de sécurité inégalées. La capsule pressurisée, conçue par les plus grands designers et architectes français, est un objet d'exception en soi », détaille l'entreprise, qui compte Airbus et l'agence spatiale européenne (ESA) parmi ses partenaires. Au total, l'expérience dure 6 heures.