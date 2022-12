Et le meilleur cadeau à offrir selon Thomas Pesquet à Noël est...

Cet ouvrage de 416 pages contient 300 photos toutes plus somptueuses les unes que les autres. Elles mettent en avant la beauté de notre Terre, mais aussi sa fragilité face à des événements météorologiques exceptionnels (comme des ouragans) et face au changement climatique. Pesquet a notamment capturé les immenses incendies qui ont ravagé l'Europe et l'Amérique du Nord l'année dernière. Les photos sont divisées en plusieurs chapitres selon ce qu'elles montrent (mers, nuages, montagnes, fleuves…) ou quel moment de la journée.