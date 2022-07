James Webb : les images stockées sur un petit SSD de 68 Go... mais pourquoi ?

Pas d'inquiétude donc, tout est prévu pour que ce stockage, blindé et amplement suffisant, puisse survivre à 20 années d'exploitation à longue distance. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas plus de marge, il faut se souvenir que 68 Go, c'est encore énorme pour un véhicule spatial aujourd'hui, et ce, alors que le télescope James Webb a été conçu il y a près de 20 ans.

Les images sont donc bien à l'abri, et passeront beaucoup plus de temps sur les serveurs de la NASA et du Space Telescope Science Institute, qui les réceptionnent, les distribuent aux scientifiques concernés et les traitent pour leur présentation au public. De quoi se régaler !