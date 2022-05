Il y a les NFT... Et puis il y a les NFT qui peuvent vous faire gagner une place pour un vol suborbital

En lisant attentivement les conditions physiques requises pour ce genre de vol, on apprend qu’il faut faire entre 1,50 m et 1,95 m, pouvoir monter les marches de sept étages en 90 secondes et, bien entendu, ne pas avoir le vertige. Pour le reste, tolérer une pression de 3G (trois fois son poids) et de 5,5G (5,5 fois son poids) est un must, ceci pendant l’ascension de l'appareil et sa descente dans l’atmosphère.