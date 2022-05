Quand les fans de foot et de NFT se rencontrent, ça donne une carte NFT de Mbappé vendue à un prix délirant

Si vous ne connaissez pas encore Sorare, cette simulation de football 100 % française vous propose annuellement 1 111 cartes sous forme de NFT. Si les cartes les plus communes sont disponibles en 1 000 exemplaires, d'autres bien plus rares sont uniques, telles que celle de Kylian Mbappé. L'avant-centre du Paris-Saint-Germain et de l'équipe de France de football, qui figure parmi les joueurs les plus suivis de la planète, a ainsi vu sa carte NFT sur Sorare être attribuée aux enchères pour environ 153 ETH.