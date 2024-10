Rappelons que la marque propose déjà un premier produit issu de ce partenariat, à savoir une enceinte Bluetooth WE.HEAR Pro, en édition limitée, et conçue en collaboration avec le joueur français.

Pour Loewe, il s'agit évidemment de faire exploser sa visibilité, notamment auprès des plus jeunes, et de surfer sur l'immense popularité de Kylian Mbappé, lequel compte plus de 122 millions d'abonnés sur Instagram. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le joueur français se faisait pirater son compte X.com qui ne compte pas moins de 14 millions d'abonnés.