Royaltiz, la plateforme qui permet d'investir sur des joueurs de foot, lève 6 millions d'euros

Aujourd'hui, la plateforme annonce une levée de 6 millions d'euros auprès d'une quinzaine d'investisseurs, issus de la finance, de la technologie et du sport. Depuis son lancement, il y a moins d'un an, Royaltiz compte plus de 40 000 utilisateurs et près de 70 talents. Elle affiche plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires et une croissance mensuelle de plus de 50 % du nombre de transactions.

On y retrouve des sportifs professionnels issus du monde du rugby (Antoine Dupont, Mathieu Jalibert…), du football (Riyad Mahrez, Presnel Kimpembe…), de la musique (Sofiane, Vegedream…), mais aussi du tennis, du MMA ou de la boxe française.