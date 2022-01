Hollywood dans l'espace ? Des producteurs veulent envoyer un studio de cinéma en orbite

Certains veulent peut-être voir ce que donnera The Challenge (« le défi »), le film tourné au sein des segments russes à l'automne dernier , avec Yulia Peresild, Klim Shipenko, et les cosmonautes présents dans la Station Internationale. Mais d'autres ne comptent pas s'arrêter là. En effet, tourner sur l'ISS, c'est aussi accepter beaucoup de contraintes, en particulier parce qu'il s'agit essentiellement d'une suite de véritables labos de recherche, dans lesquels il ne faut rien toucher, et où sept astronautes bossent à plein temps. Et si, finalement, la solution était de disposer là-haut d'un studio de tournage ?