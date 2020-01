Des chercheurs mettent un accélérateur de particules sur une puce en silicium

© Pixabay

Bien entendu, à ce niveau de miniaturisation, l'accélération fournie par le système est infime en comparaison de celle du grand collisionneur du CERN. Mais le nouveau prototype du SLAC promet tout de même de démocratiser l'accélération de particules pour les scientifiques du monde entier.C'est ce qu'explique l'ingénieure et chef de l'équipe en charge du projet, Jelena Vuckovic. Elle déclare, dans la revue Science , que «».L'équipe de Jelena Vuckovic compare cette évolution à celle de l'informatique, dont les composants sont progressivement devenus plus petits et plus puissants. Pour le physicien Robert Byer, co-auteur de l'article publié dans, la miniaturisation de la technologie de l'accélération autoriserait la réflexion sur de nouveaux traitements de radiothérapie, notamment contre le cancer. «», affirme-t-il.Cette idée de miniaturiser un accélérateur de particules n'est pas nouvelle. Le SLAC avait déjà concrétisé un projet similaire en 2013 . Aujourd'hui, le nouveau prototype a été miniaturisé, puis installé avec succès sur une puce de silicium de 25 micromètres de long. Mais ce changement d'échelle implique de repenser le fonctionnement de l'appareil : plutôt que d'utiliser les micro-ondes, comme c'est le cas des grands accélérateurs de particules, le mini-accélérateur de l'université de Stanford utilise des impulsions de laser infrarouge. L'accélération de protons apportée par ce type de rayons fournit une énergie semblable à celle des micro-ondes, tout en parcourant une distance largement inférieure (dix fois moins que la largeur d'un cheveu).L'équipe a également dû miniaturiser les structures de l'accélérateur, qui sont désormais 100 000 fois plus petites que les structures de cuivre que l'on peut trouver dans un accélérateur traditionnel. La conception a été confiée à un algorithme, qui a indiqué aux chercheurs comment disposer les éléments afin que les photons entrent correctement en contact avec le flux d'électrons.Les chercheurs veulent désormais ajouter un millier de canaux à cette puce, afin que le flux d'énergie puisse atteindre 94 % de la vitesse de la lumière. D'après Jelena Vuckovic, cela fournirait aux scientifiques une puissance suffisante pour la poursuite de recherches, notamment médicales. Les scientifiques du monde entier se sont cependant pas tous orientés vers la miniaturisation de l'accélération. La Chine, par exemple, fait même le pari inverse