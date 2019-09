Des signes de vie datant de 3,5 milliards d'année découverts en Australie

Les plus vieilles roches de la planète

Découvrir l'origine de la vie sur Terre et sur Mars

Source : UNSW Sydney

Ces organismes étaient contenus dans des stromatolites, des formations calcaires qui apparaissent dans les couches géologiques âgées de 3,5 à 1 milliards d'année.Ces stromatolites ont été retrouvées dans la région de Pilbara, dans l'ouest de l'Australie. Cette région contient un ensemble de roches très anciennes, que les scientifiques étudient depuis les années 1980, cherchant à savoir si elles contiennent des traces d'organismes vivant ou non.C'est d'ailleurs en ce sens que Raphael Baumgartner et son équipe de l'ont étudié les stromatolites de la formation de Dresser, vieille d'environ 3,5 milliards d'années. Depuis leur découverte - dans les années 1980 donc - les chercheurs prêtent aux stromatolites des origines biogéniques, soit une formation induite par des êtres vivants. Mais, jusqu'à aujourd'hui, cette théorie n'avait pas encore été prouvée, faute de matière organique préservée dans la roche. De fait les échantillons étudiés précédemment étaient issus des parties supérieures de la formation de Dresser, se révélant très altérés par l'érosion.Pour leurs recherches, Baumgartner et son équipe ont pu travailler sur des stromatolites issues de roches plus profondes. En révélant de la matière organique préservée dans ces échantillons, leurs résultats, publiés dans la revue Geology , prouvent notamment le caractère biogénique de la stromatolite.La question sous-jacente à ce type d'étude est bien évidemment celle des origines de la vie sur Terre. Mais pas que.», a explique le Dr. Baumgartner à un journal universitaire de Sydney En effet, les scientifiques des missions Mars 2020 de la NASA et ExoMars 2020 de l'ESA étudient également les roches stromatolites de la région du Pilbara . Ces dernières pourraient aider à mieux comprendre la formation de Mars et concourir à la recherche de la vie sur la planète rouge.