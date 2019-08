Des scientiques créent un tissu qui sent bon quand on transpire dedans

Un vêtement qui diffuse une odeur de citron en contact de sueur

Des résultats prometteurs lors des phases de test

Source : CNET

On le sait tous, prendre le métro en plein été ou pratiquer de longues périodes d'entraînement entraîne une fortequi est Ô combien désagréable pour soi et les personnes à proximité.Les chercheurs de l'Université de Minho au Portugal seraient sur la bonne voie pour en finir avec ce problème : ils développent actuellement deslibérant une odeur dedès qu'ils rentrent en contact avec de la sueur.Pour ce faire, les scientifiques ont mené deux expériences différentes. Ils ont en premier lieu(OPB) et qui se lie à l'arôme de citronnelle mais également à d'autres molécules odorantes. Ils ont ensuite attaché un module de liaison despour lier cette protéine au tissu.Pour la seconde expérimentation, les chercheurs ont remplacé les protéines par desgras, soit des sortes de petits organes artificiels, creux, formés de lipides.Les deux tissus obtenus à partir de ces deux expériences ont, enfin, été exposés à une solution de sueur acide. Son faible pH a déclenché la réaction attendue et. La solution à l'OPB permet une diffusion par à-coups tandis que celle à base de liposomes est plus lente mais plus homogène.La citronnelle est également unbien connu et cette solution pourrait autant éloigner les moustiques que garantir à l'individu une odeur corporelle fraîche quelque soit la température extérieure.Les scientifiques doivent maintenant travailler à perfectionner leurs solutions avec l'espoir de susciter, à terme, la curiosité des industriels du vêtement.