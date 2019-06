"À demain" : la Fête de la Science mêle nature et recherches face aux enjeux du futur

© Fête de la Science

Nouvelle édition, nouveau programme

En 2018, la Fête de la Science, c'était :

10 millions d'internautes

1,6 million de visiteurs

2 600 actions ponctuelles

650 grands événements

Toutes les sciences, partout, pour tous ! Rendez-vous cet automne pour découvrir les sciences sous un jour nouveau lors de la Fête de la Science #FDS2019.



Avec à sa marraine Marion Montaigne, l'édition 2019 de lava mettre à l'honneur la bande-dessinée.Vous vous souvenez de la bande dessinée? C'était déjà elle :est auteure et illustratrice. Elle a pour habitude de vulgariser la science avec humour notamment via ses BD. Elle a accepté de démarrer une nouvelle aventure en s'engageant en tant que marraine de la Fête de la Science.Avec elle, cette nouvelle édition sera certes dessinée, mais aussi bien réelle, notamment avec l'inauguration de laqui aura lieu à Paris, au forum des halles précisément. Cette édition centrée surverra défiler des vidéastes de la science, un escape game destiné aux plus jeunes, ainsi que de la bande-dessinée.