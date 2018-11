La découverte de l'expansion cosmologique n'est plus attribuée à Edwin Hubble

La nébuleuse de la Carène

Rendre à César...

Un changement de paternité adopté en majorité, mais non sans controverse

C'est suite à un vote des membres de l'Union astronomique internationale (la même organisation qui révoqua le statut de planète pour Pluton) qu'il faut désormais appeler la loi de Hubble, qui décrit l'univers en expansion,. Un changement de paternité qui « rend à César ce qui appartient à César » !Georges Lemaître, astronome et chanoine catholique belge, aurait en effet étéen s'appuyant sur un modèle issu de la relativité générale. En 1927, deux ans avant qu'ne publie ses travaux,rédige un article intitulé «» dans les. Cet article caractérise précisément la relation linéaire entre la vitesse et la distance des galaxies en s'appuyant notamment sur des observations réalisées par Edwin Hubble et Gustaf Strömberg.Cependant, rédigé en français dans une revue « marginale » à cette époque, l'article de Lemaître ne sera traduit vers l'anglais qu'en 1931, après la publication des travaux de Hubble. En outre, la traduction omet les écrits relatifs à la constance du rapport distance-vitesse aujourd'hui connue sous le nom de. Plus tard, on apprendra par le biais de Mario Livio, astrophysicien israélien, que Lemaître aurait en fait traduit lui-même son article et qu'il se serait autocensuré pour éviter une polémique et finalement laissé l'entière paternité de la découverte à Edwin Hubble.Questionnés par vote électronique et ayant répondu favorablement au changement de paternité à plus de 78%, les membres de l'UAI se félicitent de rendre honneur à Georges Lemaître, considéré comme legrâce à son hypothèse de l'atome primitif (et la découverte de l'expansion de l'univers).Jan Govaerts, professeur de physique à l'UCLouvain, a déclaré : «».Toutefois, de nombreuses voix se sont élevées à l'encontre de ce changement de paternité, à l'instar de Matthias Steinmetz qui pense que «». D'autres points ont alimenté la controverse, notamment une rencontre probable qui aurait eu lieu en 1928 entre Hubble et Lemaître. Une date clé, puisqu'elle se situe entre la publication de leurs travaux respectifs.En outre, selon certains, Hubble n'a jamais revendiqué la paternité de la découverte de l'expansion de l'Univers, mais a réalisé de nombreuses observations pour déterminer la relation distance-vitesse des galaxies. La fameuse constante de Hubble.