Bientôt des matériaux de synthèse aussi solides que la soie de la veuve noire

La nouvelle « théorie des micelles modifiées »



L'assemblage complexe de protéines vu par spectroscopie à résonance nucléaire © SDSU

De nombreuses applications pour un tel matériau

Avant d'être une héroïne Marvel,est une araignée vivant dans des climats tempérés, et capable de produire uned'une robustesse. Des scientifiques de l'université Northwestern et de l'université d'État de San Diego se sont penchés sur son processus de fabrication et sont parvenus à en dévoiler certains secrets.De précédentes études avaient montré que le processus de création de la soie des veuves noires reposait sur des protéines sous forme de micelles, des agrégats sphériques de molécules hydrophiles et hydrophobes. Mais elles ne permettaient pas de comprendre ce qui se déroulait à l'échelle du nanomètre, dans les glandes de production de soie, et donc de reproduire cette fabrication.L'équipe de recherche, menée par Nathan C. Gianneschi et Gregory P. Holland, a utilisé des technologies de pointe, pour observer de plus près ces cellules. Elle a alors découvert que les protéines de soie n'étaient pas stockées sous forme de simples particules sphériques, comme on le pensait, mais de micelles de 200 à 500 nm de diamètre, assemblées suivant une hiérarchie complexe. Ce qu'ils ont appelé « théorie des micelles modifiées » serait ainsi à l'origine de la solidité de la soie de la veuve noire.Les chercheurs espèrent désormais pouvoir reproduire ce processus de fabrication de façon synthétique. En effet, les domaines d'application d'un matériau d'une telle robustesse seraient innombrables. Il pourrait par exemple servir pour des textiles haute performance pour l'armée, pour des constructions plus résistantes, pour une alternative écologique au plastique ou pour des applications biomédicales.Bref, il est encore difficile d'imaginer toutes les possibilités permises par une synthèse de la soie de la veuve noire, mais il est certain que ce serait un progrès non négligeable. Cela va de soie.