Une équipe de chercheurs travaille sur un « Internet des odeurs »

Provoquer des odeurs uniquement avec des signaux électriques

Sentir des odeurs depuis son smartphone

Au sein de l'Imagineering Institute, en Malaisie, une équipe de chercheurs, dirigée par Kasun Karunanayaka, travaille sur un concept d'« Internet multisensoriel ». Ils ont procédé à plusieurs expériences sur des volontaires et ont réussi à créer chez eux deEn réalité, les travaux de recherche ayant pour objectif de communiquer des odeurs ne sont pas une nouveauté. Mais l'innovation de l'approche de l'Imagineering Institute consiste à se passer totalement de produits chimiques, et de les remplacer par des signaux électriques.Le principe de l'expérience est de fixer des petites électrodes sur le nez des volontaires. Ces petits équipements envoient alors uneaux cellules sensibles du nez, provoquant ainsi une stimulation semblable à celle due à des composants chimiques. Ensuite, ces cellules envoient un message au cerveau via le nerf olfactif. Et c'est ainsi que vous sentez.Il faut tout de même noter que, parmi les 31 volontaires, certains n'ont pas supporté l'expérience. Mais d'autres ont indiqué avoir senti des odeurs « fruitées », « sucrées » ou « boisées ».L'équipe de chercheurs collabore également avec Scentee, une startup japonaise qui cherche à produire un gadget pour smartphone capable de créer une sensation d'odorat. Le but de cette coopération est d'arriver à, comme le réveil ou la réception de messages. La difficulté étant que les utilisateurs ne seront peut-être pas très enclins à se coller une multitude d'électrodes dans le nez. Il faudra donc trouver des moyens plus légers de créer cette interaction.Mais il existe un autre obstacle, soulevé par Karunanayaka. D'après lui, la perception de l'odeur peut varier en fonction de plusieurs facteurs, comme le genre ou l'âge. Par conséquent, avant de vendre un accès à un « Internet des odeurs », il sera essentiel de s'assurer qu'une odeur de vanille ne sera pas perçue par certains comme celle d'une putréfaction.