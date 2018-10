Un "tout nouveau" dinosaure de 12 tonnes découvert par les scientifiques

Une espèce de transition

Parmi les très très grands dinosaures, on (ou au moins les plus scientifiques d'entre nous) connaissait l'Argentinosaurus huinculensis : une espèce pesant près de 80 tonnes et roi de la période du Crétacé supérieur. Une nouvelle étude publiée jeudi dernier dans la revue Current Biology lève le voile sur une nouvelle espèce ayant vécu, cette fois, au Jurassique.Baptisée, cette nouvelle espèce de dinosaure pesait tout de mêmeaurait été reine de son ère. L'espèce a été découverte par une équipe de chercheurs de la, située à Johannesburg.Soupçonné d'être un proche parent des dinosaures sauropodes tels que le célèbre Brontosaurus, les scientifiques pensent à l'heure actuelle qu'il se déplaçait à 4 pattes et était herbivore.Un dinosaure considéré comme faisant partie d'une, signifiant qu'il évoluait constamment durant la période Jurassique. Cette nouvelle espèce aurait, selon les scientifiques, vécu il y a 200 millions d'années.Une incroyable découverte pour Blair McPhee, auteur principal de l'étude, qui a déclaré :Dans le dialecte local, Ledumahadi mafube signifie