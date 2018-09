Ils tentent de créer la carte 3D la plus détaillée du corps humain

Mieux comprendre la biologie humaine

est une idée qui ne manque pas d'ambition, puisqu'elle consiste à élaborer la carte la plus détaillée du corps humain afin de montrer comment tissus et organes fonctionnent et interagissent au niveau cellulaire.Avant l'apparition de la technologie 3D, c'était pratiquement impossible de réaliser une carte avec un tel niveau de détails. Ziv- Bar-Joseph, professeur à l'Université Carnegie Mellon, a déclaré :En effet, le corps humain à l'âge adulte est composé de plusieurs dizaines de milliards de cellules, chacune d'elles contenant de nombreuses biomolécules ayant un rôle différent, telles que les protéines et les acides nucléiques, ou encore d'organites qui répondent à des fonctions biologiques bien précises.Lene s'attend pas à ce que les chercheurs développent une carte sans faille de l'ensemble du corps humain et de ses milliards de cellules, mais espère plutôt que le projet fournira un cadre pour élaborer une cartographie plus complète au fur et à mesure des avancées de la science. À ce titre, lepourrait mettre à disposition un grand nombre de données à disposition de la communauté internationale de scientifiques, des informations qui pourraient être d'une grande aide pour d'éventuelles futures études.James Anderson, le responsable de la coordination des programmes du NIH, a confirmé les attentes de l'Institut :Il faudra attendre 2025 pour atteindre la phase finale du projet HuBMAP, mais les premiers résultats devraient être publiés d'ici 4 ans.HuBMAP n'est pas le seul projet qui vise à cartographier l'ensemble du corps humain., financé par le secteur privé, tente lui aussi de cataloguer le génome humain. La première version de cet atlas est prévue pour 2022.