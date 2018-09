Nautilus Live : explorez les abysses de l’Océan Pacifique en direct

Nautilus Live, 5e saison en cours

En direct jusqu'à mi-novembre

Qui n'a pas rêvé de nager dans les profondeurs des océans, histoire de se couper du monde et d'admirer la beauté de la faune, de la flore et des paysages sous-marins ? L'expédition Nautilus Live permet de visionner en direct ses études menées sur la biologie ou la géologie des abysses du Pacifique, au travers de trois vidéos en direct.La plus intéressante d'entre elles filme les fonds et animaux étudiés, plusieurs heures par jour. On ne vous promet pas d'images spectaculaires à chaque instant, mais l'immersion est totale, des commentaires - en anglais - viennent illustrer les manœuvres, et il est même possible de poser des questions en direct. La seconde vidéo montre le petit vaisseau d'exploration, la troisième une vision globale des caméras, données et positionnement géographique.Le programme, initié par Robert Ballard - découvreur de l'épave du Titanic - et la fondation Ocean Exploration Trust, se déroule sur l'énorme bateau Nautilus long de 64 mètres, mené par 31 scientifiques, 17 membres d'équipage, accompagné d'un gigantesque sonar et épaulé par deux véhicules d'exploration sous-marine Hercules et Argus. Pesant autour de 2 tonnes, ces engins autonomes ou pilotés à distance, capables de plonger à 4 000 mètres, transportent capteurs, sondes, sonars et de nombreuses caméras.L'édition 2018 a démarré le 6 juin dernier avec la cartographie de fonds marins au large du sud de la Californie, et se déroule durant de multiples sessions allant de 4 à 20 jours. Ainsi, Nautilus Live a partagé ses odyssées près de l'Etat de Washington, puis du Canada, avant de s'aventurer dans le Pacifique.Aujourd'hui, et jusqu'au 13 septembre, l'équipage est localisé dans l'archipel de Hawaii, précisément autour du mont sous-marin de Lo'ihi. Les chercheurs démarrent un programme de recherche SUBSEA en étudiant, entre autres, sa géologie et son système hygrothermique, tout en menant des opérations reproductibles pour les explorations spatiales de la NASA.De belles rencontres avec des spécimens marins comme le crabe-araignée, le requin saumon, la myxine, la pieuvre vampire, les méduses en tous genres, plusieurs variétés de coraux et des paysages à couper le souffle ont été possibles ces dernières semaines. D'autres sont à prévoir jusqu'au 14 novembre prochain, où Nautilus Live conclura son édition 2018, alors que l'équipage filmait ce lundi 10 septembre les récentes conséquences des éruptions du volcan Kilauea.