Une étude affirme que la lumière bleue détruit les cellules rétiniennes

Des dégâts sur les cellules rétiniennes

Jusqu'à une perte totale de la vue ?

La lumière bleue est émise en grande quantité par les écrans LED de nos smartphones, tablettes et téléviseurs. On connait déjà les risques d'une exposition prolongée, en particulier une baisse progressive de la vue et un dérèglement des cycles de sommeil.Une équipe de chercheurs de l'Université de Toledo ont publié récemment une étude complète à ce sujet. Ils soulignent dans leurs travaux une dégénérescence maculaire et d'autres maladies liées à une exposition prolongée aux écrans de nos appareils électroniques.Pour mettre sur pied leur démonstration, les chercheurs ont exposé des cellules vivantes à différents types de lumière. Au passage de la lumière bleue, des réactions générant des molécules chimiques toxiques dans les cellules photoréceptrices (les cellules de la rétine humaine) ont été décelées.déclare dans l'étude le docteur Ajith Karunarathne, professeur de biochimie à l'Université de Toledo. D'après leur conclusion, avec une exposition longue et répétée, les dommages causés peuvent être irréversibles, jusqu'à une perte totale de la vue.Le nombre de patients souffrant de dégénérescence maculaire va doubler d'ici 2050, rien qu'aux Etats-Unis. Pour lutter contre les effets de la lumière bleue sur l'œil humain, les constructeurs de smartphones proposent déjà une modification de la colorimétrie de l'écran atténuant les rayons bleutés.Des lunettes de vue équipés d'un filtre peuvent également reposer les yeux durant l'utilisation d'appareils électroniques.